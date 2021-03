Mulher é agredida durante tentativa roubo de celular em Volta Redonda

Uma mulher, de 31 anos, foi agredida em tentativa de roubo de seu celular, por um homem, um homem negro, aparentando entre 35 e 40 anos, magro e alto, no início da noite da segunda-feira, num ponto de ônibus da Rua Cabo Clodoaldo, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A mulher, que trabalha como agente administrativa, disse que o homem sentou-se ao seu lado por cerca de cinco minutos. Quando ela levantou para fazer sinal para o ônibus, ele tomou seu celular e saiu correndo em direção ao carro, um Honda Civic (grafite) que estava estacionado nas proximidades. O veículo não tinha placa.

O bandido foi seguro pela camisa pela vítima que pedia socorro. Neste momento, ela foi agredida com socos no rosto, braços e foi diversas vezes chutada pelo marginal. O ladrão tentou fugir e entrou no carro, mas populares que estavam nas proximidades socorreram a vítima que conseguiu pegar o telefone celular no chão do carro dele.

A vítima acredita que o ladrão tinha a cobertura de um homem que estava em uma moto Honda Biz que orientou o assaltante a deixar o local o mais rápido possível. Ele entrou no carro e fugiu por um local ignorado.

A vítima acredita que seja o mesmo homem que roubou a bolsa de uma mulher no final da tarde da segunda-feira, na Rua Iracema Pamplona Chiesse, nas proximidades do entroncamento com a Avenida Albo Chiesse, no Centro de Barra Mansa.