Polícia Militar prende homem com arma no bairro Dom Bosco

Durante patrulhamento no sábado, os policiais militares depararam com um suspeito que ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos policiais militares, na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Durante revista pessoal foi arrecadado seis munições intactas no bolso do suspeito. Nas proximidades os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com seis munições que foi arremessado ao tentar sair do flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.