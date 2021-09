PRF detém dois suspeitos com carro clone na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de veículos na noite de quarta-feira, por volta das 20h30min, quando abordaram um veículo Fiat/Argo (Rio de Janeiro), branco, ostentado placas do Rio de Janeiro, tendo como ocupantes o condutor de 23 anos e o passageiro de 28 anos, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto do distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Em consulta aos sistemas constou registro de roubo. Durante inspeção veicular minuciosa foi verificado vários indícios de adulteração, constatando tratar-se de um veículo clone. Os policiais rodoviários federais conseguiram descobrir qual era o veículo original, de mesma marca/modelo/cor, também emplacado no Rio de Janeiro, e com registro de roubo em 29 de agosto de 2021 no mesmo município.

Foi verificado, também, que o veículo clonado seria ano 2020/2020 e o veículo original (abordado pela PRF) é ano 2018/2019. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos por receptação de veículo roubado e a ocorrência foi apresentada na 90ª DP de Barra Mansa.

OBS: o veículo recuperado é avaliado em R$ 52.450,00, segundo tabela FIPE.