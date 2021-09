Morre outra vítima do acidente entre carro e ônibus na Colônia

Ramon Lenon de Carvalho Ribeiro de Jesus, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito nesta terça-feira, na Santa Casa de Misericórdia, onde estava internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em Barra Mansa.

Ramon, que estava no banco do carona, foi vítima do acidente ocorrido no último sábado, entre o carro e um ônibus, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. O professor de educação física que conduzia o veículo, Rodrigo Ramos Costa, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de sábado.