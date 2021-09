A Comissão Permanente de Educação da Câmara de Vereadores esteve na manhã desta terça-feira, 21, a Escola Municipal Maria Carraro, no Mariana Torres. A visita faz parte do compromisso assumido pelos vereadores que compõe o grupo de fiscalizar o retorno das aulas presenciais no município.

O presidente da comissão, Jari de Oliveira, esteve na unidade acompanhado do vereador Sidney Dinho, e constatou que a escola precisa de reforma geral para atender os alunos e profissionais de educação que lá atuam. “Verificamos a necessidade de intervenções na infraestrutura, troca de mobiliário entre outras ações”, afirmou.

Agora, a comissão vai elaborar um requerimento para ser encaminhado à Prefeitura de Volta Redonda para saber se há previsão para realização de reforma na Escola Maria Carraro. O documento vai solicitar ainda informações sobre o andamento do processo de licitação, caso as obras estejam programadas.

No último dia 13 de setembro, primeiro dia do retorno das aulas presenciais na rede municipal de Volta Redonda, o vereador Jari e Paulo Conrado, que também faz parte da Comissão de Educação da Câmara, estiveram nas Escolas Municipais Bahia, no Minerlândia, e Damião Medeiros, na Ponte Alta.