PRF recupera carro roubado na Dutra, em Floriano

Policiais Rodoviários Federais estavam em trabalho de fiscalização, durante a operação Nossa Senhora Aparecida 2021, quando abordaram um Ford Ka (vermelho), com placa do Rio de Janeiro, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. No veículo estavam duas ocupantes, a condutora de 32 anos e a passageira de 28 anos.

Durante inspeção veicular, foi constatado que vários itens de identificação apresentavam indícios de adulteração, sendo verificado tratar-se de um clone. Foi constatado também, que o veículo original (abordado pela equipe) de mesma marca, cor e modelo possuía registro de roubo ocorrido em 02/10/2021, no Rio de Janeiro. A condutora alegou que havia comprado o veículo há pouco tempo.

Diante dos fatos, as duas mulheres foram detidas por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a delegacia de Barra Mansa para o registro da recuperação do veículo roubado e posterior devolução ao proprietário.