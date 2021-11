O delegado da 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, Dr. Edézio Ramos, divulgou na segunda-feira, informações sobre a prisão de três suspeitos de estelionatários, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuavam na Região do Sul Fluminense.

Segundo o delegado, depois de algumas informações e após uma moradora da cidade ser lesada em quase R$3mil, a prática delituosa estava sendo investigada pelos policiais civis. Edézio disse que de posse desta informação e outras, foi estabelecida uma parceria junto à Polícia Rodoviária Federal, para que eles, caso abordassem jovens com latas de tintas no interior do veículo, atentassem para a situação do referido golpe.

Segundo o delegado, o “golpe da tinta”, como estava sendo conhecido, estava sendo aplicado por uma quadrilha do Mogi das Cruzes (SP). Eles induziam a vítima ao erro, colocando um zero a mais na maquininha de cartão de crédito, antes de a vítima digitar a senha.

Os três suspeitos de estelionato batiam na casa de moradores e ofereciam a lata de tinta, de marca conhecida, por um preço bem abaixo do mercado. Com o dinheiro garantido na canta bancária, os integrantes da quadrilha seguiram para a cidade do Rio de Janeiro e Região dos Lagos, onde ostentavam uma vida “luxuosa”.

Segundo o delegado, são seis integrantes da quadrilha. Edézio disse que foi firmada uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal para tentar pegar os estelionatários. “Foi estabelecido uma parceria junto à Polícia Rodoviária Federal, para que eles, caso abordassem jovens com latas de tintas no interior do veículo, atentassem para a situação do referido golpe”, disse o delegado.

Estelionatário foram presos pela PRF

Os policiais rodoviários federais abordaram e prenderam por volta das 11h30min, de domingo, durante Operação Égide, um jovem, de 23 anos, e um rapaz, de 26 anos, suspeitos de estelionato no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Os suspeitos estavam em um Renault Logan (branco), com placa de São Paulo. Os três foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.