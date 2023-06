Uma câmera flagrou o momento do assassinato do pai e do filho no Hospital de Emergência de Resende, na manhã desta quarta-feira (28). As imagens são fortes e elas já estão em poder da polícia.

No vídeo, é possível ver que o crime é praticado por três atiradores – dois de preto e um de vermelho -. Eles desembarcam do Gol branco e atiram contra as vítimas que estavam sentadas em um banco.

Os feridos conseguem escapar do local, mas o pai e o filho, de 50 e 18 anos, são executados, sem chance de fuga. Um dos atiradores ainda retorna para conferir se eles ainda estão com vida e atiram mais vezes. Em seguida, entram no Gol e fogem.

Um irmão do alvo dos criminosos, de 26 anos, um maqueiro do hospital, de 43 anos, e um terceiro homem, de 28 anos, também foram baleados, mas sobreviveram. Os três foram levados às pressas ao pronto-socorro do hospital.

Segundo a prefeitura de Resende, responsável pelo Hospital de Emergência, o maqueiro passou por uma cirurgia e passa bem. Sobre os outros baleados, um estava em estado grave e o outro no centro cirúrgico. A última atualização do quadro clínico das vítimas foi feita às 14h52 desta quarta-feira.

Por volta das 16h, o carro utilizado no crime foi encontrado incendiado na Estrada de Arapeí, que liga Resende ao município do interior de São Paulo.

Até a última atualização desta reportagem, nenhum criminoso envolvido neste ataque havia sido preso.