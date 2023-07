Homem é assassinado no bairro Três Poços, em Volta Redonda

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite sexta-feira, dia 7, na Rua 3, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi acionada para o local para checar denúncia de disparos de arma de fogo e encontrou o homem no chão, sem vida. O local foi isolado e a perícia acionada para levantar maiores informações sobre o homicídio.

No momento desta publicação, as circunstâncias do crime eram desconhecidas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e o caso registrado na delegacia da cidade.