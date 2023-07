Obra da Policlínica da Mulher de Volta Redonda está em fase final

Unidade passa por reforma geral para garantir mais conforto e acessibilidade no atendimento às usuárias da Rede Pública de Saúde

A reforma geral nas instalações da Policlínica da Mulher, que fica na Rua Luiz Alves Pereira, número 30, no bairro Aterrado, está em fase final. Nesta etapa da obra estão sendo realizados os acabamentos, pintura, montagem da fachada com placas de ACM (Alumínio Composto e Polietileno) e colocação dos balcões em marcenaria. Na próxima semana, será feita a instalação dos equipamentos de internet e telefone, além de persianas nas janelas.

O investimento da obra é da ordem de R$ 1,75 milhão, sendo R$ 1,4 milhão em infraestrutura, nas áreas interna e externa, e R$ 650 mil na renovação de todos os equipamentos e mobiliário. Para garantir qualidade na assistência à saúde da mulher, o prédio já recebeu bancadas de inox e granito, novas portas internas de madeira, forro de gesso, troca de todo o revestimento e grades, piso tátil de acordo com as normas de acessibilidade e pintura de todas as paredes internas e externas.

Também está sendo concluído o acesso externo, com a colocação de portas e janelas em vidro temperado, muro de vidro e portões em alumínio na fachada. Durante a reforma, também foram feitas a substituição de toda a rede elétrica e hidráulica, instalação de novo sistema de ar-condicionado com renovação de ar, troca das louças, reforma dos banheiros e sanitários e a troca de toda a fachada com construção de novas rampas de acesso, de acordo com as normas de acessibilidade.

Novos equipamentos

A Policlínica da Mulher vai contar com novos aparelhos de ultrassonografia; vídeocolposcópio; eletrocardiógrafo; cardiotocógrafo e carinho de parada; sonar; macas motorizadas; e balança digital para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento.

Entre os itens, destaca-se o moderno equipamento de ultrassonografia, de última geração, oferecendo mais acolhimento e humanização no atendimento às futuras mães. O aparelho com capacidade de gerar imagens em 4D, permite reproduzir a imagem tridimensional do feto. Este equipamento é inédito no SUS (Sistema Único de Saúde).

Além desses investimentos, também foi implantado na unidade o Prontuário Eletrônico e novo sistema de chamada para facilitar o atendimento das usuárias na rede pública.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, afirmou que o Governo Municipal estabeleceu a Saúde como uma das prioridades quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a prefeitura e segue investindo para melhorar o atendimento aos usuários do SUS.

“Com muito trabalho e estabelecendo parcerias estamos conseguindo recuperar a Saúde do município. Queremos oferecer estrutura de ponta para os usuários da rede pública, com mais acolhimento, mais comodidade. E a modernização dos equipamentos e a reforma dos espaços são fundamentais para melhorar o atendimento e consequentemente a vida da população”, comentou a secretária.

Policlínica da Mulher

A Policlínica da Mulher foi inaugurada há 16 anos, é uma unidade de referência na Rede de Atenção à Saúde de Volta Redonda, onde são realizadas consultas especializadas e procedimentos de diagnose específicos à saúde integral da mulher. O serviço funciona a partir do encaminhamento da Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde) para o diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, além do atendimento ao pré-natal de alto risco e outras patologias ginecológicas. Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.