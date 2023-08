Etapa de agosto ainda inclui 550 exames pré-operatórios e 300 revisões; projeto implantado em junho de 2021 já ultrapassou os 12 mil procedimentos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou a etapa de agosto do projeto “Revi-VER”, que oferta cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João, nesta terça-feira, 8. As 520 cirurgias programadas acontecem até sexta-feira, 11; no sábado, a equipe fará a revisão nos pacientes que operaram na sexta. Também estão previstos para esta etapa 550 exames de biometria (pré-operatório) e 300 revisões.

A enfermeira responsável pelo projeto, Érika Souza Santos, explicou que os pacientes comparecem à Ilha São João com hora marcada e o exame pré-operatório pronto. “Após a operação, fazemos a primeira aplicação do colírio, que deve ser usado de hora em hora no primeiro dia. O frasco do medicamento é doado pela prefeitura. E a consulta de revisão é feita no dia seguinte ao procedimento, também na Ilha São João”, disse, avisando que ainda há a revisão de um mês na próxima sexta-feira, 11, que serão feitas nos pacientes que operaram em julho.

O vice-prefeito Sebastião Faria, que é o diretor-geral do Hospital São João Batista (HSJB), lembra que o “Revi-VER”, implantado em junho de 2021, já ultrapassou as 12 mil cirurgias de catarata realizadas pelo SUS em Volta Redonda.

“E além dos procedimentos no centro oftalmológico móvel, o projeto também faz cirurgias no hospital para atender pacientes muito idosos e com comorbidades como cardiopatas, hipertensos, que tenham sofrido AVC (Acidente Vascular Cerebral), Alzheimer e Parkinson, por exemplo”, contou Faria.

“Acabamos com a demanda reprimida e já beneficiamos muita gente que estava esperando na fila há anos. Estamos trabalhando muito. O próximo passo agora é criar em Volta Redonda um Centro Municipal de Atendimento de Oftalmologia no Estádio da Cidadania, para que mais pessoas possam ter sua visão de volta” destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Inscrição – Podem se inscrever no programa qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o Dipa (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar o cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

