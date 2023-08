Para envelhecer com saúde, é necessário um estilo de vida que proporcione boas condições físicas e psicológicas. Para isso, nada mais importante do que a pessoa idosa participar de atividades esportivas e de lazer. E é justamente isso que proporciona o Projeto Viva, uma iniciativa da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, com apoio do governo federal, através da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e lnclusâo Social e Ministério da Cidadania.

Realizado com auxílio de emenda parlamentar, o Projeto Viva oferece acesso à prática de exercícios físicos e convivéncia social, promove a inclusâo e fortalecimento de vínculos.

“A ideia principal é promover a inclusão social dos idosos, com atividades esportivas e lazer, tâo importantes e necessárias a todos”, explica o presidente do Grupo AAPVR, Ubirajara Vaz.

Neste programa contínuo de transformaçâo do estilo de vida, os alunos recebem o incentivo necessário para viver com saúde e alegria. São oferecidas atividades como ginástica, alongamento, caminhadas, futebol, dança de salão, bailes, jogos de estímulos, atividades recreativas e muito mais.

Mais de 17 mil atendimentos

Até o momento, o Projeto Viva atendeu a 505 beneficiários, sendo 450 idosos e o restante pessoas com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Durante a execução do Termo de Fomento nº 910493/201, foram 82 beneficiários que se inscreveram em mais de uma atividade esportiva e mais de 17 mil atendimentos tinham sido realizados até o seu encerramentoem 18 de maio.

“O Projeto Viva é sucesso total e já estamos preparando o Viva II para 2024”, conclui o presidente Ubirajara Vaz.