Morre idosa com sintomas do novo coronavírus em Volta Redonda

Morreu no início da noite desta segunda-feira, a idosa, de 67 anos, que estava internada com sintomas do coronavírus (Covid-19). Ela estava internada no Hospital São João Batista.

A idosa chegou a ficar alguns dias internada ao lado do irmão, de 66 anos, que também morreu com sintomas do coronavírus (Covid-19). Atualmente ela estava isolada na unidade hospitalar.

A idosa deve ser cremada, a exemplo do irmão, que também foi cremado no último sábado. A família da idosa continua em isolamento domiciliar.

Os resultados dos exames do idoso e da idosa continuam aguardando um parecer sobre a morte dos dois.