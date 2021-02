Fogo atinge Lojas Nalin de Volta Redonda e São João de Meriti, na Baixada Fluminense

O fogo que atingiu as Lojas Nalin, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, também atingiu a mesma loja que fica localizada na Avenida Comendador Teles, no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Em São João de Meriti foi usada uma retroescavadeira para retirar as portas. O interior da loja foi destruído pelo fogo. O incêndio teve início às 8h30min, mesmo horário nas duas lojas. Ninguém ficou ferido e peritos da Polícia Civil estão investigando os incêndios.